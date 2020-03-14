Том Холланд рассказал о начале съемок третьей части «Человека-паука»

Съемки третьей части «Человека-паука» стартуют в Атланте, штат Джорджия, в июле. Об этом рассказал исполнитель роли супер-героя Том Холланд в беседе с Inquirer. Британский актер пока не раскрыл подробностей сюжета, но предупредил, что история нового фильма о Паучке станет «абсолютно безумной».

Как показали в сцене после титров «Человека-паука: Вдали от дома», личность Питера Паркера стала общеизвестной. Его соперник Мистерио показал лицо героя миру и попытался настроить людей против него. Вне сомнения в очередной картине главному герою придется столкнуться с последствиями такого откровения.

Съемки фильма также развернутся в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Исландии. По словам Холланда, в очередной ленте франшизы вновь появится Зендея. В роли возлюбленной главного героя — Мишель «Эм Джей» Джонс. Как разовьются их отношения, Том раскрывать также не стал.

Известно, что режиссером третьей картины о Человеке-пауке в рамках вселенной Marvel, как и прежде выступит Джон Уоттс. Фильм будет снят по сценарию, основанному на комиксах Стива Дитко и Стэна Ли.

Ранее 5-tv.ru писал, что смотреть в кино этой весной.