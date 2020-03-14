Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft ради благотворительности

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Светлана Шевченко
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Основатель Microsoft при этом все же останется техническим консультантом генерального директора Microsoft Сатьи Наделлы.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Qin Lang, 5-tv.ru

Билл Гейтс принял решение покинуть совет директоров Microsoft. Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.

Отмечается, что 64-летний основатель Microsoft намерен больше уделять время благотворительной деятельности в основанном им Фонде, который поддерживает социальные, образовательные и другие проекты. Однако он все же останется техническим консультантом генерального директора компании Сатьи Наделлы.

Билл Гейтс основал Microsoft в 1975 году вместе с Полом Алленом. В 2008 году он ушел с поста генерального директора ради вышеуказанного Фонда, оставшись в совете директоров и техническим консультантом. Согласно данным Forbes, Гейтс обладает капиталом в 103,6 миллиарда долларов и занимает второе место среди богатейших людей мира.

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