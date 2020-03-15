Ритуальная жертва Вайнштейна как смена формы лицемерия современного Голливуда

Уважаемые зрители! Посреди нынешнего глобального фестиваля медицинских масок и бума туалетной бумаги, конечно, теряются вообще любые новости — но все-таки.

Эпопея с Харви Вайнштейном, знаменитым голливудским деятелем и сексуальным хищником, наконец-то доползла до своего логического финала. Этот грязный старик, а ему уже под 70, получил 23 года тюрьмы и, скорее всего, живым оттуда не выйдет. Он признан виновным по двум эпизодам: в далеком 2006 году он принудил ассистентку к оральному сексу, а в 2013-м изнасиловал актрису в номере отеля.

Что тут хотелось бы отметить. Во-первых, против Вайнштейна, как известно, подали иски порядка 80 женщин. Причем сначала их было мало, потом больше, потом еще больше. Из-за чего и появился ныне всем известный хэштег «metoo», то есть «меня тоже».

Во-вторых, подавляющее большинство обвинительниц в итоге взяли у Вайнштейна деньги — по несколько сотен тысяч долларов каждая — и успокоились.

В-третьих, обе жертвы Вайнштейна после преступлений, совершенных им — не побежали в полицию, а продолжили годами дружить с ним, работать с ним и, черт подери, спать с ним.

Так вот. Вайнштейн — безусловно, похотливая жирная скотина с очень плохим моральным обликом. Собственно, похотливые скоты-продюсеры в Голливуде — это такая же старинная традиция, как кокаин. Но вот в чем вся штука. Крайне мало женщин, идущих в голливудскую индустрию, не слышали об этом, не читали об этом или не смотрели об этом фильмов.

То есть все, кто шли в Голливуд — как бы догадывались, что это рассадник похоти, тщеславия и бесстыдства. То, что при этом тот же Голливуд снимает фильмы о победе любви и добра над злом и пороком — обычная и нормальная вещь. Собственно, еще Бокаччо в Декамероне отмечал, что в Ватикане царит жуткая аморалка, но это не мешает ему нести слово Божие.

Лицемерие это настолько древнее, что Вайнштейн, кажется, был искренне уверен, что не виноват — он же действовал по правилам. Да, это так. Но он действовал по тем, неактуальным правилам лицемерия. А сейчас вводятся новые правила, и Вайнштейна намотало на гусеницы нового лицемерия как показательную жертву.

Теперь бесстыжие тети, которые спали с похотливой свиньей ради денег и славы и не жужжали — объявлены мученицами. И им выдана точно такая же презумпция непорочности, какая была еще несколько лет назад у Вайнштейна.

То есть, повторим. В передовых странах просто сменилась форма лицемерия. Вместо сексуальных хищников, охотящихся за девицами с целью насытить страсть в обмен на роль в кино, теперь будут хищницы, подлавливающие денежных деятелей на секс с целью — все того же шантажа, славы и денег.

Нет, Вайнштейна нам не жаль. Но чтобы верить, что он был единственной свиньей на весь Голливуд, который теперь наконец очищен и избавился от лицемерия — нужно быть ну очень наивным. Это же фабрика грез. Нам просто показывают новую грезу.