Какие знаки зодиака реже всего болеют

На предрасположенность к заражению инфекциями может влиять щепетильное отношение к собственному здоровью или от природы отменный иммунитет. Астрологи назвали пятерку «здоровяков», которых, по их мнению, просто невозможно заразить.

Рыбы

Максимально ответственно подходят к защите собственного здоровья. Стараются заранее исключать любые вредные привычки и обстоятельства, которые могут повлиять на развитие болезни. Правда, иногда они настолько «загоняются» какими-то симптомами, что начинают искренне верить в то, что серьезно больны. Хотя, возможно, порой действительно лучше перестраховаться.

Близнецы

Они ни за что не позволят себе болеть. Увы, дело отнюдь не в ответственности и важных делах. Просто вокруг столько развлечений, вечеринок, новых знакомств и приключений, что Близнецам становится некогда лежать с температурой и «прохлаждаться» в поликлинике.

Девы

Представители этого знака не заражаются инфекциями вовсе не потому, что являются обладателями отменного иммунитета. Просто эти перфекционисты постоянно проводят профилактические мероприятия и стараются держать все под контролем. Вот только и они являются настоящими ипохондриками и могут навыдумывать себе множество разных несуществующих заболеваний.

Тельцы

Этих ребят Вселенная наградила поистине «бычьим» здоровьем. Вот только ценить этот дар Тельцы почему-то не хотят. Они долго игнорируют заболевание, предпочитают думать, что оно пройдет само, не посещают врачей и могут даже отказаться от лечения. Тельцы, пора научиться себя беречь!

Скорпионы

Если дух у Скорпиона сильный, то таким же непробиваемым станет и его здоровье. Но если представитель данного знака зодиака поддастся хандре, депрессии или ипохондрии — жди беды. Поэтому для Скорпионов главное — настрой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про три знака зодиака, покоряющие с первого взгляда.