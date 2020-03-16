В Хорватии началась распродажа домов по 11 рублей

Власти хорватского поселка Леград объявили о распродаже домов и земельных участков по одной куне — около 11 рублей. Как сообщает Hrvatska radiotelevizija, столь выгодные условия обусловлены программой субсидирования покупки недвижимости в населенном пункте, расположенном на границе с Венгрией.

Отмечается, что всем желающим сделать приобретение придется выполнять ряд условий. Так, покупатель должен быть не старше 40 лет и согласиться жить в Леграде с населением около тысячи человек.

Взамен власти поселка обещают выдать субсидию на покупку до 35 тысяч кун — около пяти тысяч долларов и для проведения ремонта до 25 тысяч кун — около 3,5 тысячи долларов.

Объявить о распродаже недвижимости местная мэрия решилась из-за плохой демографической ситуации и нехватке рабочих, в том числе в сфере строительства и туризме.

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