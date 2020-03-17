В Москве спасают годовалую девочку, найденную рядом с телом убитой матери

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Алиса Старжевская
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На месте работает бригада врачей.

Фото: Demian Stringer/ZUMA Wire/ТАСС

В Москве медики спасают жизнь годовалой девочки, которая два дня провела в квартире рядом с телом матери. ЧП произошло в одной из квартир на Партизанской улице.

Как стало известно 5-tv.ru, по предварительной информации, женщина могла быть убита.

Прибывшая на место бригада врачей диагностировала у ребенка сильное истощение и нервный стресс.

Обстоятельства случившегося уточняются.

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