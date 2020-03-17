Умер Эдуард Лимонов

Эдуард Лимонов скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Шаргунов в Facebook. На странице народного избранника появилась короткая запись о смерти писателя и политического деятеля.

Лимонов скончался на 78-м году жизни.

Эдуард Лимонов родился 22 февраля 1943 года в Дзержинске. В юности работал грузчиком, монтажником-высотником, строителем, сталеваром, завальщиком шихты и обрубщиком. Одновременно писал стихи, затем занялся прозой и журналистикой. С 1974-го по 1991 годы находился в эмиграции. Вернувшись, начал активную политическую деятельность.

За годы жизни написал множество стихотворений, романов и повестей, философских эссе и других произведений. В частности, он известен работами «Это я — Эдичка», «Палач», «Иностранец в смутное время». Четыре раза был женат.

Сегодня, 17 марта, 5-tv.ru также сообщал о смерти вдовы Юрия Гагарина Валентины. Она скончалась на 85-м году жизни.