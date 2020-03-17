«Как Ариана Гранде»: Решетова восхитила поклонников вечерним мейкапом

Модель Анастасия Решетова поделилась с подписчиками фото, на котором стоит практически голая, обнимая себя за плечи. Глаза девушки четко подведены стрелками, а губы накрашены ярко-красной помадой.

Поклонники пришли в восторг от образа и даже сравнили Решетову с американской актрисой Арианой Гранде. Особенно отмечали удачный макияж модели.

«Не привыкла видеть вас с таким мейком, но все равно очень красивая»;

«На Ариану Гранде немного похожи на этих фото. Очень красиво и необычно»;

«Идеальная. Спасибо за вдохновение»;

«Какому дьяволу продать душу за такие идеальные стрелки?!»

«Настя, удается ли высыпаться по ночам? Всегда имеете отдохнувший вид»;

«Какие же красивые черты лица», — восхищались фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Решетова умилила поклонников фото с пятимесячным сыном, на котором они очень похожи.