Состояние больного онкологией Александра Беляева резко ухудшилось

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Ниса Мурзанаева
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На протяжении долгих лет 71-летний ведущий «Прогноза погоды» борется с раком легких.

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Фото, видео: ТАСС, www.globallookpress.com

Состояние больного онкологией ведущего «Прогноза погоды» Александра Беляева резко ухудшилось. Об этом сообщает Starhit.

Журналист на протяжении долгих лет борется с раком легких. Из-за тяжелого недуга он похудел на 15 килограммов и начал испытывать проблемы с произношением и координацией. 71-летний ведущий признался, что из-за онкологического заболевания с недавних пор он чувствует себя очень плохо.

«В марте должен был идти на плановое обследование. Но, к сожалению, резко стало хуже. Сейчас я очень плохо себя чувствую», — рассказал он.

Известно, что большее количество времени Александр Беляев старается проводить на природе за городом. По его мнению, чистый воздух способствует выздоровлению.

Несмотря на болезнь, он продолжает вести «Прогноз погоды». По слухам, журналист до сих пор не позволяет кому бы то ни было вместо него писать текст для передачи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что онкологическое заболевание Александра Беляева вызвало нервное расстройство.

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