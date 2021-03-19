Константиновы круги: что можно и категорически нельзя делать 19 марта
В этот день на Руси с особым почтением относились к воде и следили за птицами.
Фото, видео: azbyka.ru, globallookpress.com
Православные верующие чтят 19 марта память 42-х мучеников из византийского города Аморея, включая доблестных Константина и Каллиста.
История праздника
Во время войны между греческим императором Феофилом (IX век) и сарацинами последним удалось осадить Аморею. Из-за предательства местного военачальника город пал, а 42 его защитника были схвачены и отправлены в Сирию.
В течение семи лет пленников принуждали отказаться от христианской веры и принять ислам. Несмотря на пытки, им не удалось сломить дух христиан. В итоге воинов, наибольшей доблестью среди которых отличились Константин и Каллист, приговорили к казни.
Что можно делать 19 марта
На Руси в этот день считалось необходимым вытоптать снег вокруг колодцев, чтобы в них не стекала грязная вода. Для этого их обходили кругами. Первый круг доверяли вытоптать мальчику по имени Константин.
Также в этот день ходили в баню и святили колодцы. Таким образом люди выражали свое почтение воде. Один из обрядов был связан с поминанием усопших. Ужин специально не съедали полностью, выбрасывая остатки в колодец. Они должны были стать гостинцем для умерших, пишет «Утро.ру».
Что нельзя делать 19 марта
В первую очередь в этот день запрещено было ругаться, сквернословить, пьянствовать и сплетничать. Также под запретом находилась пустая трата воды — вся она должна была использоваться по назначению.
Кроме того, беременным и женщинам, у которых на праздник выпадала менструация, нельзя было приближаться к колодцу. Считалось, что это оскверняет воду.
Приметы на 19 марта
- Если облака быстро и высоко плывут, значит, погода будет хорошей;
- Стук дятла — к поздней весне;
- Встреча с аистом сегодня сулит удачу, мир в семье и любовь.
Ранее 5-tv.ru сообщал, почему 17 марта идеально подходит для генеральной уборки.
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