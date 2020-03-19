Захарова прокомментировала травлю русскоязычных каналов в Латвии и Эстонии

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала новость о закрытии русскоязычных передач на Первом Балтийском канале (ПБК). По ее словам, это стало результатом давления и травли со стороны государственных аппаратов Латвии и Эстонии.

«Данное вынужденное решение владельца телеканала Балтийского медиаальянса — это результат беспрецедентного давления и фактически травли компании со стороны официальной Риги и Таллина», — утверждает сотрудник российского дипведомства.

По словам Марии Захаровой, странами Балтии ведется работа «по зачистке информационного пространства от альтернативных источников информации путем введения политической цензуры». Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы рассматриваем это как агрессию Латвии и Эстонии в отношении фундаментальных принципов свободы слова, целенаправленную кампанию по вытеснению русскоязычных СМИ», — высказалась официальный представитель МИД РФ.

Известно, что ПБК с 19 марта перестанет транслировать русскоязычные информационные передачи из-за давления властей стран Балтии на медиахолдинг Baltijas Mediju Alianse (ПБК является его частью). Мария Захарова подчеркнула, что в начале февраля текущего года Служба государственной безопасности Латвии и правоохранители Эстонии провели обыски в здании холдинга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что немецкому журналисту запретили въезд в Россию.