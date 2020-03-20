В работе Facebook и Instagram произошел сбой

О перебоях в работе социальных сетей сообщают пользователи по всему миру.

Интернет-пользователи по всему миру жалуются на проблемы с Facebook и Instagram. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные портала Downdetector.

Так, не могут попасть на свои страницы в соцсетях жители США, Мексике, Перу, Венесуэле, Бразилии. Instagram не работает в США, Бразилии, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании.

Среди тех, кто испытывает небольшие трудности с работой обоих серверов есть и жители Москвы.

Сообщается, что сбои начались в 21.30 по московскому времени. При этом 48% пользователей Facebook полностью не могут пользоваться данным сайтом. 28% жалуются на не обновляющуюся новостную ленту. Проблемы с новостной лентой испытывают и 74% пользователей Instagram. У остальных сбои в работе сторис и неполадки в работе через веб-сайт.

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