В работе Facebook и Instagram произошел сбой

Интернет-пользователи по всему миру жалуются на проблемы с Facebook и Instagram. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные портала Downdetector.

Так, не могут попасть на свои страницы в соцсетях жители США, Мексике, Перу, Венесуэле, Бразилии. Instagram не работает в США, Бразилии, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании.

Среди тех, кто испытывает небольшие трудности с работой обоих серверов есть и жители Москвы.

Сообщается, что сбои начались в 21.30 по московскому времени. При этом 48% пользователей Facebook полностью не могут пользоваться данным сайтом. 28% жалуются на не обновляющуюся новостную ленту. Проблемы с новостной лентой испытывают и 74% пользователей Instagram. У остальных сбои в работе сторис и неполадки в работе через веб-сайт.