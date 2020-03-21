Девушка получила ожоги 80% тела после похода в столичный солярий
| Нюра Незванова Происшествия 106
Как стало известно 5-tv.ru, пострадавшая посетила салон красоты на улице Клинской.
Фото: www.globallookpress.com / Armin Weigel
Девушка 2001 года рождения получила серьезные ожоги после того, как воспользовалась солярием в салоне на Клинской улице в Москве.
Как стало известно 5-tv.ru, процедура заняла 15 минут. Уже дома состояние девушки начало ухудшаться. Она почувствовала сильный зуд и жжение на коже и вызвала скорую.
Пострадавшую госпитализировали. Врачи диагностировали у нее ожоги 80% тела.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что молодая женщина получила сильнейшие ожоги 90% кожи в столичном солярии.
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