Девушка получила ожоги 80% тела после похода в столичный солярий

Девушка 2001 года рождения получила серьезные ожоги после того, как воспользовалась солярием в салоне на Клинской улице в Москве.

Как стало известно 5-tv.ru, процедура заняла 15 минут. Уже дома состояние девушки начало ухудшаться. Она почувствовала сильный зуд и жжение на коже и вызвала скорую.

Пострадавшую госпитализировали. Врачи диагностировали у нее ожоги 80% тела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что молодая женщина получила сильнейшие ожоги 90% кожи в столичном солярии.