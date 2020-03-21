Сексуальная Лобода в платье на голое тело рассказала о планах на лето

Светлана Лобода решила поднять настроение подписчикам в Instagram в период карантина и выложила фото, сделанное когда-то в солнечном Майами.

На снимке — загоревшая и отдохнувшая певица в леопардовом платье с открытой спиной и экстремальным разрезом…на голое тело.

«Люблю деревушку Майами. Думаете, до осени все успокоится? В тур по Америке мотнем?» — обратилась к фолловерам Лобода.

Правда, ее поклонники не спешили рассуждать на тему политики, здоровья и ближайшего будущего. Многие поинтересовались, есть ли на Светлане нижнее белье? Ведь на новом фото настолько экстремальный разрез, что видно практически все ее тело, но необходимой детали гардероба совсем не заметно.

Instagram @lobodaofficial

«Ух, какая детка!»

«Разрез супер! Интересно, а трусики есть?!»

«Вау! Красотка неземная!» — писали взбудораженные фанаты.

Впрочем, некоторые все же нашли в себе силы отвлечься от прекрасных форм Лободы и попросили любимую звезду организовать сначала концертный тур по России, поскольку они «очень скучают».

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Светлана Лобода всю жизнь недолюбливала собственное имя.