Два человека погибли в ДТП с автобусами в Тамбовской области

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Марина Неруцких
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По предварительным данным, еще один человек пострадал.

Фото: Globallookpress.com

Два человека погибли в ДТП с автобусами в Тамбовской области. По предварительным данным, еще один человек пострадал. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, на трассе столкнулись рейсовые автобусы.

«На 566-м километре трассы Р-22 Москва-Волгоград в населенном пункте Чикаревка произошло ДТП двух рейсовых автобусов с опрокидыванием», — сказал собеседник агентства.

Подробности смертельной аварии устанавливаются.

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