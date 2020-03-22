Два человека погибли в ДТП с автобусами в Тамбовской области. По предварительным данным, еще один человек пострадал. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, на трассе столкнулись рейсовые автобусы.

«На 566-м километре трассы Р-22 Москва-Волгоград в населенном пункте Чикаревка произошло ДТП двух рейсовых автобусов с опрокидыванием», — сказал собеседник агентства.

Подробности смертельной аварии устанавливаются.