Названа предварительная причина взрыва снаряда на заводе под Мурманском
В Минобороны РФ сообщили, что в результате инцидента пострадали пятеро военнослужащих.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Предварительной причиной взрыва снаряда на артиллерийском заводе в Мурманской области назвали нарушение требований безопасности при работах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что в результате подрыва боеприпаса пострадали пятеро военнослужащих Северного флота. Их оперативно доставили в военный госпиталь и оказали медицинскую помощь. Угрозы жизни нет.
В пресс-службе Северного флота добавили, что взрыв, по предварительным данным, произошел при проведении погрузочно-разгрузочных работ. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что все пострадавшие в результате взрыва снаряда на артиллерийском заводе под Мурманском получили осколочные ранения ног.
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