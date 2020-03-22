Названа предварительная причина взрыва снаряда на заводе под Мурманском

|
Игорь Рязов
51

В Минобороны РФ сообщили, что в результате инцидента пострадали пятеро военнослужащих.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Предварительной причиной взрыва снаряда на артиллерийском заводе в Мурманской области назвали нарушение требований безопасности при работах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что в результате подрыва боеприпаса пострадали пятеро военнослужащих Северного флота. Их оперативно доставили в военный госпиталь и оказали медицинскую помощь. Угрозы жизни нет.

В пресс-службе Северного флота добавили, что взрыв, по предварительным данным, произошел при проведении погрузочно-разгрузочных работ. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что все пострадавшие в результате взрыва снаряда на артиллерийском заводе под Мурманском получили осколочные ранения ног.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
78.04
-2.12 84.16
-3.11
ТОП-4 женских знаков зодиака, представительницы которых имеют «мужской» характер

Последние новости

17:16
Замурованного щенка спасли в Петербурге — кадры спецоперации
17:04
Названа предварительная причина взрыва снаряда на заводе под Мурманском
16:50
«Гагарина отравит мужа, Глюкоза заведет садовника»: Лена Миро «напророчила» будущее звезд на карантине
16:36
Снаряд взорвался на артиллерийском заводе под Мурманском, есть пострадавшие
16:21
Экс-супругу Иосифа Пригожина могут лишить квартиры в Москве из-за миллионных долгов
16:08
Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 367

Сейчас читают

ТОП-4 женских знаков зодиака, представительницы которых имеют «мужской» характер
День 40 святых: что можно и что категорически нельзя делать 22 марта
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок