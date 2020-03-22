Названа предварительная причина взрыва снаряда на заводе под Мурманском

Предварительной причиной взрыва снаряда на артиллерийском заводе в Мурманской области назвали нарушение требований безопасности при работах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что в результате подрыва боеприпаса пострадали пятеро военнослужащих Северного флота. Их оперативно доставили в военный госпиталь и оказали медицинскую помощь. Угрозы жизни нет.

В пресс-службе Северного флота добавили, что взрыв, по предварительным данным, произошел при проведении погрузочно-разгрузочных работ. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что все пострадавшие в результате взрыва снаряда на артиллерийском заводе под Мурманском получили осколочные ранения ног.