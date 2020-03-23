На Сибирь обрушилась метель с ураганным ветром
Порывы ветра достигают 30 метров в секунду.
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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru
В Сибири бушуют метели с ураганным ветром. Порывы достигают 30 метров в секунду. На трассах под Новосибирском водителям рекомендуют не отправляться в дальние поездки и соблюдать скоростной режим. Метель этой ночью накрыла и Самару.
А в Брянске тушили крупный природный пожар. Неизвестные подожгли траву и из-за сильного ветра стена огня растянулась на несколько сотен метров. Спасателям удалось вовремя ликвидировать возгорание.
А вот в Хакасии огонь опасно приблизился к жилым домам. Сгорело несколько построек. Один человек получил серьезные ожоги, сейчас он в больнице. Из-за ветра спасателям несколько часов не удавалось потушить горение сухой травы, пламя раскинулось на 30 километров.
Уже в конце недели в Хакасии снова выпадет снег, а в Краснодарском Крае и Крыму прогнозируют заморозки.
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