На Сибирь обрушилась метель с ураганным ветром

В Сибири бушуют метели с ураганным ветром. Порывы достигают 30 метров в секунду. На трассах под Новосибирском водителям рекомендуют не отправляться в дальние поездки и соблюдать скоростной режим. Метель этой ночью накрыла и Самару.

А в Брянске тушили крупный природный пожар. Неизвестные подожгли траву и из-за сильного ветра стена огня растянулась на несколько сотен метров. Спасателям удалось вовремя ликвидировать возгорание.

А вот в Хакасии огонь опасно приблизился к жилым домам. Сгорело несколько построек. Один человек получил серьезные ожоги, сейчас он в больнице. Из-за ветра спасателям несколько часов не удавалось потушить горение сухой травы, пламя раскинулось на 30 километров.

Уже в конце недели в Хакасии снова выпадет снег, а в Краснодарском Крае и Крыму прогнозируют заморозки.