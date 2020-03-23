«Я видел ее без грима!» — экс-директор Лободы рассекретил главный комплекс певицы

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Алиса Старжевская
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Стас Пшеницын вспомнил о конфликте со звездой и разоткровенничался в студии программы «Звезды сошлись».

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Фото, видео: Instagram @lobodaofficial

Бывший концертный директор Светланы Лободы Стас Пшеницын раскрыл секрет, из-за чего певица комплексует долгие годы.

В эфире одной из передач на телеканале НТВ менеджер признался, что он немного недолюбливает звезду, после громкого скандала, из-за которого ему пришлось расторгнуть с ней контракт. Поэтому сегодня он считает, что имеет полное право рассказывать о ней все, что знает.

Скрин телепередачи «Звезды сошлись»

Так, например, Стас заявил, что его бывшая подопечная имеет дурную привычку задерживать концерты как минимум на час. А все из-за того, что долго приводит себя в порядок и слишком большое внимание уделяет одной важной детали.

«Она задерживала концерты по одной простой причине: приводила себя в порядок. Самый большой комплекс у Светы — отсутствие попы. Дело в том, что я видел ее без грима, без поролоновых всех вещей. Ну она худая девушка. Комплексы у нее есть», — пояснил бывший концертный директор певицы.

Пшеницын добавил: он не знает, плохо это или хорошо, что Лобода стесняется собственного тела. Однако настаивает, что его слова — чистая правда.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Светлана Лобода всю жизнь недолюбливала собственное имя.

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