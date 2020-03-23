«Все будет хорошо!» — Барбара Брыльска рассказала о страшном диагнозе

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Алиса Старжевская
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Уже несколько лет актриса борется с серьезным заболеванием, в надежде на лучшее.

Фото: ТАСС/Sergii Kharchenko

Звезда «Иронии судьбы, или С легким паром!» Барбара Брыльска вот уже несколько лет борется с тяжелым недугом, сообщает «СтарХит». Актрисе диагностировали онкологическое заболевание.

О самочувствии 78-летняя Барбара разговаривать не любит. Как-то, в одном из редких интервью, она призналась, что более всего мечтает о крепком здоровье. Кроме того, звезда сообщила, что из-за серьезной болезни даже перестала отмечать день рождения.

По слухам, сегодня Брыльска борется с раком языка. Однако в беседе со СМИ, актриса не подтвердила и не опровергла эту информацию. Она лишь сообщила, что верит в лучшее и надеется вскоре избавиться от недуга.

«Ну и что? Пусть поклонники пожелают мне здоровья! Врачи говорят, все будет хорошо. Только надо время», — заявила Барбара.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему 2018 год был худшим в жизни Барбары Брыльски.

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