Путин подписал указ о присуждении премий молодым деятелям культуры
Указ о почетном звании лауреата премии глава государства подписал, рассмотрев предложения Совета при президенте по культуре и искусству.
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Фото, видео: ТАСС/Геодакян Артем, 5-tv.ru
Владимир Путин подписал Указ о присуждении президентских премий за вклад в развитие искусства и просветительскую деятельность. По итогам 2019 года их получат молодые деятели культуры — пианист Олег Аккуратов, балерина Ольга Смирнова и директор Центра народного творчества Максим Шапошников. Еще один документ касается премий президента в области детской и юношеской литературы и других произведений искусства. Здесь лауреатами стали писатель Камиль Зиганшин, режиссер анимации Леонид Носырев и директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина.
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