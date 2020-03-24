Футболист Дмитрий Тарасов показал последствия тяжелой травмы

|
Валентин Черников
22

Экс-игроку «Локомотива» сняли гипс. Врач оценил состояние его ноги.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @tarasov23

Нога Дмитрия Тарасова восстанавливается после повреждения. Футболист выложил в Instagram видео, на котором врач осматривает конечность в первый день после снятия гипса.

Месяцем ранее экс-игрок «Локомотива», а ныне казанского «Рубина» получил травму во время тренировки. Спортсмена госпитализировали с поля. В больнице ему диагностировали закрытый перелом левой малоберцовой кости со смещением. По словам медика, осмотревшего ногу уже без гипса, ситуация улучшается.

Instagram @tarasov23

«Состояние с учетом почти месячного отсутствия движения удовлетворительное. Незначительный отек имеется в области голеностопного сустава, но он связан больше с отсутствием движения. Как только будет в работу включаться мышца, улучшится венозный отток и лимфоток, и отек будет спадать», — сказал доктор.

На другом видео Тарасов продемонстрировал, как шевелит ногой. Это подтверждает положительную динамику. Поклонники наедятся, что вскоре полузащитник вернется в строй, и желают скорейшего выздоровления.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Тарасов крестил младшую дочь.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
80.88
2.84 86.71
2.55
ТОП-5 знаков зодиака, представители которых приковывают к себе особое внимание

Последние новости

12:07
Экстренный саммит G-20 пройдет по видеосвязи
11:57
В Московской клинике скончался мужчина после операции по исправлению носовой перегородки
11:50
Правоохранители нашли новорожденную девочку, похищенную из роддома в Йошкар-Оле
11:42
Беременеть во время карантина по коронавирусу опасно для здоровья
11:34
Футболист Дмитрий Тарасов показал последствия тяжелой травмы
11:25
ФАС взял под контроль розничные цены в связи с коронавирусом

Сейчас читают

ТОП-5 знаков зодиака, представители которых приковывают к себе особое внимание
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок