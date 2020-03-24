Футболист Дмитрий Тарасов показал последствия тяжелой травмы
Экс-игроку «Локомотива» сняли гипс. Врач оценил состояние его ноги.
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Фото, видео: Instagram @tarasov23
Нога Дмитрия Тарасова восстанавливается после повреждения. Футболист выложил в Instagram видео, на котором врач осматривает конечность в первый день после снятия гипса.
Месяцем ранее экс-игрок «Локомотива», а ныне казанского «Рубина» получил травму во время тренировки. Спортсмена госпитализировали с поля. В больнице ему диагностировали закрытый перелом левой малоберцовой кости со смещением. По словам медика, осмотревшего ногу уже без гипса, ситуация улучшается.
«Состояние с учетом почти месячного отсутствия движения удовлетворительное. Незначительный отек имеется в области голеностопного сустава, но он связан больше с отсутствием движения. Как только будет в работу включаться мышца, улучшится венозный отток и лимфоток, и отек будет спадать», — сказал доктор.
На другом видео Тарасов продемонстрировал, как шевелит ногой. Это подтверждает положительную динамику. Поклонники наедятся, что вскоре полузащитник вернется в строй, и желают скорейшего выздоровления.
Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Тарасов крестил младшую дочь.
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