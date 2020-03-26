Ковальчук и Чумаков разоткровенничались о сексе

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков откровенно рассказали о семейной жизни. Как супругам удается поддерживать страсть и романтику в отношениях? Из-за чего артисты ссорятся? И как они воспитывают дочь Амелию? Только в программе «Светская Хроника»!

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков — редкие гости на звездных вечеринках. Люди они глубоко семейные и все внимание уделяют маленькой дочке. Об успехах Амелии знаменитые родители пока предпочитают только говорить, девочку еще ни разу не показывали общественности.

«Стоит на руках, ходит на мизинчиках и уже наизусть знает теорему Пифагора», — рассказали в интервью программе «Светская Хроника» молодые родители.

Недавно звездные супруги отметили 12 годовщину своих отношений. Певица трогательно поздравила Чумакова, выложив совместное фото у себя в микроблоге:

«Ты рядом 12 лет. 12 месяцев в году. 12 часов в сутки, даже если физически не близко. 12 лет, как 12 секунд».

За это время супруги притерлись друг к другу. А вот в начале отношений, певица вспоминает, они часто ссорились с Чумаковым. Юля хотела блистать на светских мероприятиях, а Алексей проводить свободное время дома.

Юлия Ковальчук: «Поэтому Алексей никуда и не ходит. Алексей все время не хочет. И если кому-то комфортно лежать, а другому ходить, заставлять мы уже друг друга не будем, чем я раньше занималась».

Больше супруги на этот счет не спорят. Если в семье и происходят конфликты, то артисты их быстро разрешают.

«Я любовь, я пришла, давайте помиримся. Все, у нас выхода нет. Мы миримся», — подшучивает пара.

Ковальчук и Чумакова считают идеальной парой: оба поют, снимаются в кино, ведут телепроекты. Поклонники удивляются, как после стольких лет брака паре удается сохранить страсть и романтику в отношениях?

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков: «Просто кончайте. Почаще причем. Чем чаще будете кончать, тем счастливее будет семья. Кончать с плохим настроением, кончать с дурными эмоциями. Кончать с дурными людьми. Именно это я и имела в виду».

Впрочем, это не единственный секрет звездной пары. Артисты в интервью не раз делились пикантными подробностями интимной жизни.

— Пользуетесь игрушками для взрослых?

— Да!

— Занималась любовью на камеру?

— Да!

— Тебя связывали в постели?

— Да! — отвечала Ковальчук на вопросы ведущего на радио.

Супруги уверенно заявляют: на семейном ложе необходимо разнообразие.