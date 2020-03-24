350 рыбаков спасены с отколовшейся льдины в Свердловской области

В Свердловской области, на Белоярском водохранилище, спасли 350 рыбаков. Любители зимнего лова не приняли во внимание весеннюю погоду и плюсовую температуру – в итоге сотни человек оказались на отколовшейся льдине площадью в полкилометра.

Отряд МЧС отреагировал на происшествие незамедлительно. Всего за час всех людей доставили на берег, никто из них не пострадал.