350 рыбаков спасены с отколовшейся льдины в Свердловской области

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Отряд МЧС всего за час доставил на берег всех любителей зимнего лова, никто из них не пострадал.

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Фото, видео: ТАСС / МЧС РФ, 5-tv.ru

В Свердловской области, на Белоярском водохранилище, спасли 350 рыбаков. Любители зимнего лова не приняли во внимание весеннюю погоду и плюсовую температуру – в итоге сотни человек оказались на отколовшейся льдине площадью в полкилометра.

Отряд МЧС отреагировал на происшествие незамедлительно. Всего за час всех людей доставили на берег, никто из них не пострадал.

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