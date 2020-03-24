350 рыбаков спасены с отколовшейся льдины в Свердловской области
Отряд МЧС всего за час доставил на берег всех любителей зимнего лова, никто из них не пострадал.
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Фото, видео: ТАСС / МЧС РФ, 5-tv.ru
В Свердловской области, на Белоярском водохранилище, спасли 350 рыбаков. Любители зимнего лова не приняли во внимание весеннюю погоду и плюсовую температуру – в итоге сотни человек оказались на отколовшейся льдине площадью в полкилометра.
Отряд МЧС отреагировал на происшествие незамедлительно. Всего за час всех людей доставили на берег, никто из них не пострадал.
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