Ранняя весна досрочно разбудила клещей

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Первый случай укуса уже зарегистрирован в Иркутской области.

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Фото, видео: ТАСС/Матыцин Валерийй, 5-tv.ru

Тех, кто пытается скрыться от коронавируса за городом, эпидемиологи предупреждают о другой опасности. Из-за ранней весны в этом сезоне досрочно проснулись клещи. Первый случай уже зарегистрирован в Иркутской области. Клещ укусил 20-летнего мужчину, который не был привит от энцефалита. К счастью для него, исследования показали, что насекомое не переносило никакую инфекцию.

Обычно клещи активизируются в конце апреля. Но в этом году стоит начать принимать меры предосторожности уже сейчас.

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