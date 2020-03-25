Феофанов день: что можно и категорически нельзя делать 25 марта
В этот день следят за погодой и кормят птиц зерном.
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Фото, видео: ТАСС/Роман Пименов
25 марта в православном календаре — День преподобного Феофана Исповедника. Он был летописцем, монахом и богословом. В 50 лет он подвергся преследованию за почитание икон. Тогда же его постигла болезнь, за ней последовал арест. Обитель его сожгли, а сам он скончался в тюрьме.
Что нельзя делать 25 марта
В этот день, как и в любой другой во время Великого поста, нельзя есть скоромное, то есть продукты, в состав которых входит пища от теплокровных животных: мясо субпродукты животный жир молоко, молочные и кисломолочные продукты, сливочное масло яйца, а также содержащие их блюда и кондитерские изделия.
Так как в 2020 году праздник выпадает на среду, ограничения особенно жесткие. Считается, что в этот день нельзя есть теплую пищу и пищу с растительным маслом.
Также в Феофанов день запрещается сквернословить, ругаться с близкими и думать о дурном. Не советуют и долго спать — согласно традициям, лошадей и кур кормили на рассвете. Отсюда и примета — будешь спать до обеда, год будет неудачным.
Что можно делать 25 марта
В этот день считалось, что надо рано вставать и кормить птиц зерном. Тогда год будет урожайным. Также выходили на улицу и встречали весну. Чтобы приманить хорошую погоду, разбрасывали зерно по двору.
Народные приметы
Люди во все времена обращали внимание на то, как меняется погода. Если 25 марта начал таять лед на муравейнике с севера, то лето будет длинным и теплым. Если с юга — коротким и холодным.
Туман утром в этот день — хороший знак. Он говорит о том, что будет большой урожай, в особенности льна и конопли.
Чтобы урожай был хорошим проводили обряд. Нужно было покормить семенами льна птиц.
Если в этот день лед тонет, но еще не тает, то урожая не видать.
Если вороны садятся на земли или в снег — скоро жди потепления.
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