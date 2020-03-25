Баста занялся благотворительностью для ветеранов

Рэпер Баста всерьез занялся благотворительностью. Он бесплатно отремонтировал десять квартир, принадлежащих ветеранам. Об этом исполнитель рассказал в своем Instagram. Музыкант поделился фотографиями последнего проекта и поведал о том, кому предназначался ремонт.

«Закончили десятый бесплатный ремонт. Галина Александровна (труженик тыла) 15 марта ей исполнится 90 лет. Из детства кроме голода и холода вспомнить нечего. День рождения никогда не отмечала — не было денег», — написал рэпер в микроблоге.

Instagram @bastaakanoggano

Баста рассказал, что однажды из-за недостаточного количества денежных средств хотел приостановить работу проекта. Однако вовремя передумал.

«Едва не лишил себя мечты и сожалел бы всю оставшуюся жизнь. Сейчас проект существует за счет своих средств (которые заканчиваются) и немногочисленных людей, которые хотят отправить на кофе, чай, к „спасибо“ привязывают любую сумму», — объяснил исполнитель.

По его словам, деньгами проекту помогают люди со всего мира — граждане России, США, Канады, Европы и даже Мексики. Баста выразил надежду на то, что к его деятельности присоединятся еще множество неравнодушных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер Баста будет управлять ростовским СКА.