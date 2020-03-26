Почти четыре тысячи российских студентов, ставшие победителями, получили возможность пройти стажировку в крупнейших корпорациях страны и получить льготы при поступлении в магистратуру ведущих вузов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ministry of Energy Russia, 5-tv.ru

Почти четыре тысячи российских студентов получили возможность пройти стажировку в крупнейших корпорациях страны и получить льготы при поступлении в магистратуру ведущих вузов. Все они — победители олимпиады «Я — профессионал», которая проходит на базе платформы «Россия — страна возможностей».

Чтобы дойти до финала студентам пришлось нестандартно мыслить и оперативно принимать решения. Тесты и практические задания проходили по 68 профессиям.

«Мы проросли новыми направлениями, которых не было в прошлые сезоны – сельское хозяйство, транспорт. Но самыми массовыми у нас остались классические направления — лечебное дело, у нас большой урожай психологов, у нас очень востребованы инженерные направления, юриспруденция», – пояснила руководитель олимпиады «Я — профессионал» Валерия Касамара.

Прошедшие интеллектуальные соревнования — это не только турнир среди студентов, но и неформальное состязание вузов. Участники Олимпиады представляли 150 учебных заведений.

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