У жены Николаса Мадуро случился сердечный приступ в тюрьме в США

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Василиса Власова
Василиса Власова 17 0

Силия Флорес похудела на 11 килограммов за время, проведенное за решеткой.

У жены Николаса Мадуро случился сердечный приступ в тюрьме

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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У Силии Флорес, жены задержанного экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро, случился сердечный приступ в американской тюрьме. Об этом сообщил Associated Press, ссылаясь на адвокатов.

Представители 69-летней Флорес рассказали, что приступ случился в июле. Женщина страдает проблемами с сердцем, которые невозможно лечить в тюрьме. За время заключения она потеряла 11 килограммов.

Также, по словам адвокатов, Силии может потребоваться операция на сердце. Она страдает от головокружения и одышки.

Адвокаты Флорес добиваются того, чтобы суд отпустил ее домой под круглосуточный присмотр. Прокуроры выступают против. Они считают, что на свободе она представляет опасность для общества и может сбежать.

Флорес и Мадуро содержат под стражей с 3 января. Их этапировали в Нью-Йорк и обвинили по четырем пунктам: наркотерроризм, подготовка к ввозу кокаина в США, незаконное хранение оружия и сговор о хранении оружия. Пара свою вину не признает.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в деле бывшего президента Венесуэлы появились новые обвинения. Они связаны с «предполагаемыми пытками над американцами» в последние годы руководства Николаса Мадуро.

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