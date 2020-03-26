Надежда на спасение появилась у львенка, изуродованного фотографом-живодером

В Челябинске спасают львенка, которого изуродовал фотограф-живодер. У хищника множество ран, он с трудом поднимает голову, нижняя часть парализована. Сейчас львенок доставлен спецбортом в одну из лучших ветеринарных клиник, а значит, есть надежда на полное восстановление.

Корреспонденты МИЦ «Известия» Мурад Магомедов и Наталья Кирилова — о спасении царя зверей. Подробности в репортаже.