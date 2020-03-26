Надежда на спасение появилась у львенка, изуродованного фотографом-живодером
Маленький хищник доставлен спецбортом из Дагестана в реабилитационный центр в Челябинске.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
В Челябинске спасают львенка, которого изуродовал фотограф-живодер. У хищника множество ран, он с трудом поднимает голову, нижняя часть парализована. Сейчас львенок доставлен спецбортом в одну из лучших ветеринарных клиник, а значит, есть надежда на полное восстановление.
Корреспонденты МИЦ «Известия» Мурад Магомедов и Наталья Кирилова — о спасении царя зверей. Подробности в репортаже.
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