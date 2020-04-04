Женщины Николая Баскова. Сколько их было?

Николай Басков готов рассказать о своих пиар-романах. Почему певица София Кальчева считает себя последней любовью «золотого» голоса России? Кому он клялся в вечной любви, а с кем встречался ради хайпа? И готов ли знаменитый тенор снова идти под венец? Только в программе «Светская Хроника»!

43-летний Николай Басков — один из самых завидных женихов российской эстрады. «Натуральный блондин», «золотой голос России» — по нему сходят с ума миллионы женщин. Артист говорит, что созрел для семейной жизни. Но свою единственную еще не встретил.

Николай Басков: «Чувства и эмоции, и вообще отношения, мне кажется, это самое непростое, что выпадает в жизни человека — найти свою любовь и найти того человека, который сможет с тобой смотреть в одну сторону и тебе будет с ним легко».

У Баскова было много ярких романов. В невесты он выбирал себе только самых красивых и успешных девушек: мисс вселенная Оксана Федорова, телеведущая Виктория Лопырева, дочь Монсеррат Кабалье и певица Софи, с которой Басков провел три года.

София Кальчева: «Я знаю, что он уже так, как меня любил, уже никого не полюбит, поэтому он решил больше не связывать себя узами ни с кем».

Красавица-брюнетка прославилась благодаря роману с Николаем Басковым. Даже ее взрослый сын не стал преградой для их отношений. Натуральный блондин дарил своей возлюбленной песни, снимал клипы. Басков делал все, чтобы начинающая певица поверила в себя.

«Ну смотрели друг на друга и нравились. Смотрели и не могли наглядеться друг другом», — сообщила Софья в интервью программе «Светская Хроника».

Софи с трепетом рассказывает: Басков умеет красиво ухаживать за женщинами. Артист никогда не скупился на дорогие подарки.

София Кальчева: «Он мне подарил кольцо с сапфиром синим, вы знаете, это известно такое, он купил мне открыто его при всех. Это кольцо с сапфиром бриллиантовое. Он хорошие подарки делает, он молодец».

В СМИ называли самые разные причины расставания звездной пары. По одной из версий, Софи сама отказалась выйти замуж за Баскова. По другой — Басков не уделял невесте должного внимания из-за напряженного графика.

Артист быстро нашел девушке замену. Певец неожиданно для всех сделал предложение Виктории Лопыревой:

«Я эту девушку знаю давно, внутри ее очень люблю и надеюсь, что я ее сделаю самой счастливой на свете».

Страна ждала их свадьбы. Басков и Лопырева появлялись на всех светских мероприятиях. Влюбленные готовы были кричать на весь мир о своих чувствах.

Но для этой пары марш Мендельсона так и не прозвучал. Поклонники сошлись во мнении, что их роман был не более, чем пиаром. После расставания модель получила щедрые бонусы: интервью, свое фото на обложках журналов, новых подписчиков на свои аккаунты в соцсетях.

Артист не упускает возможности подзадорить публику. То он радостно отплясывает с Таисией Повалий, то вдруг выкладывает свои снимки с Анастасией Волочковой. А затем озадачит всех поцелуем с Ольгой Орловой.

Так к кому Басков испытывал настоящие чувства, а с кем отношения были всего лишь игрой на публику? Бывшая пассия, певица Софи Кальчева, уверяет: она в курсе всех любовных приключений Николая:

«Он Оксану Федорову очень любил, я это знаю. Жену свою он любил, меня, остальное, наверное, было пиар-романами. Да у него был пиар-роман с Лопыревой».

А может, уже пережив однажды развод, Басков боится повторить этот печальный опыт? В 2001 году подающий надежды молодой артист женился на дочери своего продюсера, Бориса Шпигеля. Но спустя семь лет любовная лодка пошла ко дну.

Николай Басков: «Когда ты холостой и одинокий, то ты себе можешь без обязательств позволить отношения на любой период».

Несмотря на сложности в личной жизни, все это время Николай Басков живет любовью. К сцене и своему зрителю. Удастся ли кому-нибудь из звездных красавиц добиться от артиста столь же сильного чувства к себе?