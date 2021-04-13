ТОП-3 знаков зодиака, которым просто на роду написано быть красивыми

|
Светлана Александрова
37 203

При этом для некоторых привлекательная внешность становится не благословением, а проклятием.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Andrey Arkusha, Андрей Аркуша, /ZAM-Photography, /John Rowley

Астрологи уверены, что внешность человека определяется еще до его зачатия и обусловлена кармическим долгом из его прошлых жизней. Они рассказали, под какими знаками зодиака чаще всего рождаются красивые люди. Эти счастливцы появляются на свет с отличными задатками и расцветают во взрослом возрасте.

Близнецы рождены, чтобы притягивать к себе людей. Рожденные под этим знаком умеют очаровывать и влюблять в себя окружающих. Но привлекательная внешность часто становится для Близнецов не благословением, а проклятием. Им трудно определиться и выбрать в толпе поклонников единственного. Они часто меняют партнеров, что делает их еще более притягательными — ведь ничто так не возбуждает интерес, как погоня за чем-то неуловимым.

Рожденные под знаком Скорпиона — роковые красотки и красавцы. Эти умеющие себя подать эффектные и импозантные люди как правило обладают животным магнетизмом. Скорпионы отлично представляют, чего хотят, из знают себе цену. Они действительно напоминают прекрасное, но смертоносное животное, подманивающее жертв яркой наружностью.

В Стрельцах Вселенная соединила огонь и воду, жар и холод, страстную натуру и потребность принадлежать только единственному избраннику. Это сильные, уверенные в себе люди, честные и проницательные. И именно за это их награждает судьба.

+9° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
77.51
0.34 92.07
0.29
ТОП-5 знаков зодиака, под которыми рождаются самые красивые люди

Последние новости

8:40
ТОП-5 знаков зодиака, под которыми рождаются самые красивые люди
8:39
Семья из Москвы нарисовала портрет Гагарина на карте во время автопробега
8:30
«Спартак» требует наказать судью матча с «Локомотивом» за нарушение регламента
8:30
ТОП-5 идеальных мужей из всех знаков зодиака — мнение парапсихолога
8:21
Российской молодежи до 35 лет предложили разрешить учиться на бюджете
8:20
Сколько часов нужно спать разным знакам зодиака?

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 апреля, для всех знаков зодиака
«Убрать с глаз долой»: какой была последняя воля принца Филиппа
«Не знает ни одной ноты»: Долина устроила скандал на шоу Галкина
Синдром Легкоступовой: почему смерть певицы потащила за собой лавину вранья

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Почему президентство Байдена вызывает подозрения в США
Почему НАТО боится подлодку «Ростов-на-Дону»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака