Петросян обвинил Степаненко в краже статуэтки за 200 тысяч рублей
Бывшая жена юмориста «засветила» фигурку на фотографии со съемок нового шоу на федеральном телеканале.
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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Instagram @buzova86
Евгений Петросян обвинил бывшую жену Елену Степаненко в краже статуэтки за 200 тысяч рублей, сообщает сайт KP.RU. 66-летняя артистка получила работу на федеральном телеканале. Первой гостьей ее нового шоу стала поющая телеведущая Ольга Бузова.
Знаменитость выложила в сеть фото с экс-супругой Евгения Петросяна, сделанное в съемочном павильоне. Якобы украденная Еленой Степаненко фигурка «засветилась» на столике рядом с Ольгой Бузовой. Публикацию вскоре заметил и сам юморист.
«Этого козлика работы знаменитого израильского мастера Евгений Ваганович лично покупал на фабрике в городе Яффа. Стоит он 2500 долларов. Между тем, вот уже несколько месяцев идет оценка совместно нажитого имущества Евгения Вагановича и Степаненко — экспертам предстоит описать и оценить больше десятка квартир и другой недвижимости, счета в банках, автомобили, а также 5000 предметов искусства и редких уникальных вещей. В их число входит и данная статуэтка», — цитирует издание адвоката Евгения Петросяна Сергея Жорина.
Отмечается, что фигурка находилась в квартире шоумена в Зачатьевском переулке, в которой после развода поселилась Елена Степаненко. Юрист подчеркнул, что бывшая супруга неохотно пускает Евгения Петросяна в жилище, когда ему требуется что-то забрать, и чуть ли не обыскивает на выходе.
«Она каждый раз чуть ли не обыскивает его на выходе, а сама, получается, втайне выносит из дома дорогие раритетные вещи. Оценка имущества еще не окончена, и Евгений Ваганович опасается, что бывшая жена его попросту разбазарит. Кто знает, куда делась эта статуэтка, может, Степаненко ее Бузовой подарила? И на месте ли все остальные вещи?» — недоумевает Сергей Жорин.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елена Степаненко и Ольга Бузова станут ведущими нового шоу.
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