Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Краснодаре
27-летний гражданин России изготовил самодельное взрывное устройство, которое было найдено у него в автомобиле.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Краснодаре предотвращен теракт. Сотрудники ФСБ задержали 27-летнего гражданина России, который изготовил самодельное взрывное устройство. Бомбу нашли у него в автомобиле.
Обыск у подозреваемого подтвердил его связь с запрещенной в России организацией «Исламское государство».*
* — запрещена в РФ.
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