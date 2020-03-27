Калининградский областной суд отменил решение суда Центрального района об условно-досрочном освобождении (УДО) экс-главы ФСИН Александра Реймера. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда. До этого региональная прокуратура обжаловала судебное решение об УДО. В результате отбывающий срок за многомиллионные хищения Реймер останется в колонии.

Бывший директор ФСИН провел пять из восьми лет, присужденных ему. В мае 2019 осужденный уже подавал прошение об УДО, но ему отказали.

В 2017 году после двухлетнего расследования Замоскворецкий суд Москвы признал Реймера виновным в мошенничестве в особо крупном размере. По версии суда, преступная группа во главе с Реймером в 2010–2012 годах организовала закупку для ФСИН электронных браслетов по завышенным ценам. Общий ущерб от действий злоумышленников оцеили в 2,7 миллиарда рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-замдиректора ФСИН Коршунов приговорен к девяти годам колонии.