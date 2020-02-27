Прокуратура помешала осужденному за мошенничество Александру Реймеру выйти из тюрьмы по УДО

Эфирная новость 33

Надзорный орган обжаловал решение Калининградского суда об условно-досрочном освобождении бывшего главы ФСИН, отметив, что экс-чиновник не возместил ущерб, нанесенный государству.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: iz.ru, 5-tv.ru

Бывший глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Реймер, осужденный за мошенничество, не успел выйти из тюрьмы по УДО. Прокуратура обжаловала решение Калининградского суда о его условно-досрочном освобождении, принятое неделю назад. В надзорном органе отметили, что экс-чиновник так и не вернул украденные у государства почти три миллиарда рублей. 

«За мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой с использованием служебного положения, в июне 2017-го Александра Реймера приговорили к восьми годам заключения. Ушерб от его неправомерных действий до сих пор не возмещен. Несмотря на это, Центральный районный суд Калининграда удовлетворил ходатайство об УДО, которое подал экс-глава ФСИН России», – отметил официальный представитель Генпрокупатуры РФ Андрей Иванов.

До рассмотрения апелляции Александр Реймер останется в колонии.

-2° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
65.61
0.09 71.65
0.41
В здоровом теле здоровый дух: Какие виды спорта подходят разным знакам зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...