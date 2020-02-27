Прокуратура помешала осужденному за мошенничество Александру Реймеру выйти из тюрьмы по УДО

Бывший глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Реймер, осужденный за мошенничество, не успел выйти из тюрьмы по УДО. Прокуратура обжаловала решение Калининградского суда о его условно-досрочном освобождении, принятое неделю назад. В надзорном органе отметили, что экс-чиновник так и не вернул украденные у государства почти три миллиарда рублей.

«За мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой с использованием служебного положения, в июне 2017-го Александра Реймера приговорили к восьми годам заключения. Ушерб от его неправомерных действий до сих пор не возмещен. Несмотря на это, Центральный районный суд Калининграда удовлетворил ходатайство об УДО, которое подал экс-глава ФСИН России», – отметил официальный представитель Генпрокупатуры РФ Андрей Иванов.

До рассмотрения апелляции Александр Реймер останется в колонии.