Экс-замдиректора ФСИН Коршунов приговорен к девяти годам колонии

Бывший заместитель директора ФСИН Олег Коршунов приговорен к девяти годам колонии за растрату при поставках сахара и топлива. При этом он был оправдан по обвинению во взяточничестве.

В отношении Олега Коршунова было возбуждено в общей сложности семь уголовных дел. Его подозревают еще в растрате при закупках продовольствия и горюче-смазочных материалов для ФСИН и в получении взяток.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в 2019 году Коршунова уже приговорили к семи годам заключения за растрату 263 миллионов рублей, выделенных на закупку обуви.