Экс-замдиректора ФСИН Коршунов приговорен к девяти годам колонии

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Алиса Маркова
Срочная новость 14

Суд признал Олега Коршунова виновным по второму делу о хищениях и оправдал по обвинению во взяточничестве.

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Бывший заместитель директора ФСИН Олег Коршунов приговорен к девяти годам колонии за растрату при поставках сахара и топлива. При этом он был оправдан по обвинению во взяточничестве.

В отношении Олега Коршунова было возбуждено в общей сложности семь уголовных дел. Его подозревают еще в растрате при закупках продовольствия и горюче-смазочных материалов для ФСИН и в получении взяток.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в 2019 году Коршунова уже приговорили к семи годам заключения за растрату 263 миллионов рублей, выделенных на закупку обуви.

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