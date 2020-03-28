Ученые определили сроки массово вымирания жизни на Земле

Крупнейший в истории Земли коллапс, вызвавший вымирание флоры и фауны около 252 миллионов лет назад, происходил постепенно, разными темпами в разных частях света и был вызван, вероятнее всего, не одной, а несколькими разными причинами. К такому выводу пришли ученые, изучая пласты окаменелостей из Австралии и Южной Африки. Результаты исследований опубликованы в журнале Nature Communications, содержание статьи приводит сайт МИР-24.

До сих пор считалось, что глобальная катастрофа случилась из-за длительных извержений вулканов, которые находились на территории современной Сибири и происходила синхронно на суше и в океане, в Северном и Южном полушариях.

Однако уран-свинцовое датирование древних отложений показало, что исчезновение фауны на территории Южной Америки, Азии и Австралии происходило с разбросом в 300-400 тысяч лет. При этом оно не совпадало с процессами, происходящими под водой.

Ученые сделали вывод, что глобальные изменения на суше начались на сотни тысяч лет раньше. В результате исчезли около 70% видов наземной жизни. В океане вымерло примерно 95% живых организмов и гораздо позднее.

По мнению исследователей, к катастрофе привел целый ряд факторов, и главный из них — истощение озонового слоя.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, ученые проанализировали и назвали девять возможных сценариев уничтожения человечества.