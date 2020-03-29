Фанаты из подручных средств воссоздают образ эпатажного Билли Портера с Met Gala 2019

Эпатажный актер Билли Портер, известный своими провокационными нарядами, объявил новый челлендж. Звезда сериала «Поза» предложил поклонникам развлечь себя во время карантина и попробовать повторить его наряд для Met Gala — с золотыми крыльями, короной, кольчугой и усыпанным стразами боди-комбезом — из вещей, которые есть в гардеробе.

Instagram @theebillyporter

Судя по публикациям в социальной сети, в ход идут блестки, покрывала и даже бананы. Участники флешмоба смело выкладывают кадры, которые можно найти по хештегу #billyporterfashionchallenge. Лучшие снимки актер даже публикует на своей странице в Instagram.

В 2019 году Билли Портер посетил ежегодное фэшн-событие — бал Института Костюма Met Gala. Он появился в наряде египетского фараона с золотым украшением на голове, крыльями и высокой обуви. Для большей экспрессии на дорожку звезду принесли шесть полуобнаженных мужчин, одетых в соответствии с образом главного модника.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фэшн-бунтарь Билли Портер открыл красную дорожку на «Оскар-2020».