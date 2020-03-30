Умерла врач, готовившая Гагарина к полету в космос

Адиле Котовской было 92 года, и она до последнего трудилась в Институте медико-биологических проблем РАН.

Фото: www.globallookpress.com

Российский и советский ученый-медик Адиля Котовская скончалась на 93-м году жизни, сообщает РИА Новости. Женщина была врачом, проводившим отбор первого набора советских космонавтов, также она принимала участие в подготовке к первому полету в космос Юрия Гагарина.

«Адиля Равгатовна скончалась накануне», — сообщили в пресс-службе Института медико-биологических проблем РАН, где трудилась до последнего времени покойная.

Адиля Равгатовна Котовская родилась в Самарканде в 1927 году. Она участвовала в запусках собак в космос, готовила и первых космонавтов. Ученый-медик была автором более 280 научных работ и пяти изобретений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 17 марта скончалась вдова Юрия Гагарина.

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