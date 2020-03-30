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«Вот это булочки!» — «австралийская Кардашьян» в мини-бикини показала, чем занимается на карантине

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Алиса Старжевская
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Популярная блогер призналась: она скучает по пляжам в режиме самоизоляции.

Фото: Instagram @hollydazecoffeyyy

Звезда Instagram Холли-Дейзи Коффи, более известная как «австралийская Кардашьян», показала фанатам, чем занимается на карантине. Судя по всему, популярная блогер не спешит расстраиваться из-за большого риска заразиться коронавирусом.

Так, Холли-Дейзи опубликовала свежие снимки, где позирует лежа на золотом пляже в белоснежном мини-бикини, едва прикрывающем самые интимные части тела. Вероятно, девушка считает, что демонстрация оголенной фигуры — один из самых действенных способов поддержать своих фанатов на фоне сложной ситуации с COVID-19.

 
 
 
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Going to miss the goldy beaches 😢 @fashionnova fashionnovapartner

Публикация от  Holly-Daze Coffey (@hollydazecoffeyyy)

Впрочем, судя по комментариям, ей это действительно удалось.

«Вот это булочки! Хоть здесь ни слова про коронавирус! Любуюсь!»

«Ты божественна. Наконец, хоть что-то стоящее»,

«Люблю тебя, моя богиня! Ты — единственное спасение сегодня!» — не сдерживали эмоций фолловеры в комментариях.

Ранее 5-tv.ru показал сексуальное фото «австралийской Кардашьян», где ее пышная грудь едва не выпала из откровенного бикини.

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