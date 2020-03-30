«Повезло соседям»: Эмили Ратаковски подразнила фанатов снимком ню за занавеской

Американская модель Эмили Ратаковски продолжает баловать подписчиков в Instagram своими эротичными фото. На этот раз 28-летняя девушка выложила снимок, на котором стоит полностью обнаженной за полупрозрачным тюлем.

«Солнце проникало первым сквозь наши шторы утром на прошлой неделе», — подписала фотографию модель.

Instagram @emrata

Скрывающая аппетитные формы девушки ткань только раздразнила воображение ее поклонников по всему миру.

«Приходи повидаться после карантина»;

«Повезло, конечно, людям в доме напротив…»

«Я согласился бы жить с ней даже без интернета, PlayStation или Nexftlix»;

«Как королева!»

«Что бы я сделал, чтобы быть этой занавеской», — размечтались фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Эмили Ратаковски покорила фанатов обнаженной грудью. Девушка выложила эротичное фото, на котором едва прикрывает свои сочные формы руками, а ее нагие плечи красиво прикрыты локонами.