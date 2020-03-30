«Повезло соседям»: Эмили Ратаковски подразнила фанатов снимком ню за занавеской
Девушка поделилась фотографией, где стоит нагая за полупрозрачной тканью штор.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nancy Kaszerman; Instagram @emrata
Американская модель Эмили Ратаковски продолжает баловать подписчиков в Instagram своими эротичными фото. На этот раз 28-летняя девушка выложила снимок, на котором стоит полностью обнаженной за полупрозрачным тюлем.
«Солнце проникало первым сквозь наши шторы утром на прошлой неделе», — подписала фотографию модель.
Скрывающая аппетитные формы девушки ткань только раздразнила воображение ее поклонников по всему миру.
«Приходи повидаться после карантина»;
«Повезло, конечно, людям в доме напротив…»
«Я согласился бы жить с ней даже без интернета, PlayStation или Nexftlix»;
«Как королева!»
«Что бы я сделал, чтобы быть этой занавеской», — размечтались фанаты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Эмили Ратаковски покорила фанатов обнаженной грудью. Девушка выложила эротичное фото, на котором едва прикрывает свои сочные формы руками, а ее нагие плечи красиво прикрыты локонами.
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