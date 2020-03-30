Мужчину через разбитые окна вытащили из черного джипа и затолкали в белый Land Rover.

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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Неизвестные похитили пассажира иномарки средь бела дня в Санкт-Петербурге. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с моментом похищения человека.

На кадрах видно, как перед черным джипом марки Toyota паркуется белый Land Rover. Сзади машину блокирует другой черный джип. После этого к Toyota подбегают несколько мужчин и разбивают стекла. Затем они достают из машины человека, заталкивают его в свой автомобиль и скрываются с места происшествия.

По информации телеканала 78.ru, инцидент произошел у дома № 4 по Туристской улице. Загрузив пленника к себе, похитители скрылись в сторону улицы Савушкина. Для поимки злоумышленников в Санкт-Петербурге ввели план «Перехват».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Йошкар-Оле уволили после похищения ребенка.

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