После похищения ребенка уволен главврач больницы в Йошкар-Оле

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Главе Минздрава республики Марий Эл объявлен выговор. Расследуется дело по статье «халатность».

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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Главный врач перинатального центра в Йошкар-Оле, откуда на днях украли ребенка, уволен. А министру здравоохранения республики Марий Эл объявлен выговор. Расследуется дело по статье «халатность». Правоохранители выясняют, как посторонний человек смог попасть в роддом. 33-летняя женщина, похитившая новорожденную, задержана. Она проходит по делу о похищении несовершеннолетнего. Девочку уже вернули родителям, сейчас и мать, и ребенок под наблюдением врачей.

Судя по всему, похитительница проникла в роддом под видом пациентки. Свидетели рассказали, что она была в халате и больничных тапочках. Поэтому не вызвала подозрений у персонала. А по данным местных СМИ, она и правда могла там лечиться. Сообщается, что в это время в перинатальный центр доставили женщину, которая потеряла ребенка на большом сроке. По другой информации, она имитировала беременность для мужа и изначально планировала похитить младенца, оставленного без присмотра.

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