ТОП-4 женщин по знаку зодиака, готовых терпеть мужчин-нахлебников

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Валентин Черников
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Астрологи перечислили дам, которым чаще других партнеры садятся на шею.

Фото, видео: www.globallookpress.com / uwe umstätter, Chris Robbins, imagebroker/a.isenegger, CHROMORANGE / Bilderbox; Известия / Дмитрий Коротаев

Астрологи рассказали, каким женщинам свойственно в силу характера держать подле себя партнеров-нахлебников. Об этом пишет портал Uznayvse.ru. Мужчины чувствуют в них поддержку, доверяют им ведение хозяйства и в результате садятся на шею, свесив ноги.

Телец

Дама-Телец спешит с работы домой, где обеспечивает любимого всем необходимым. Пока тот лежит на диване, она тешит себя мыслями о счастливом будущем. Такая женщина подолгу может терпеть альфонса, но рано или поздно отношения кончаются разочарованием. Тогда отнявшему драгоценные годы нахлебнику приходится несладко — Телец страшен в гневе.

Рак

Безграничное терпение и самоотдача женщины-Рака часто выходит боком. Сначала она жертвует возлюбленному деньги и старается все сделать за ним по дому. С годами ее терпению приходит конец. Как только нарисованный ей образ идеального мужа рассыпается, она указывает партнеру на дверь.

Козерог

Рожденная под этим знаком дама из года в год может кормить себя ожиданиями счастливой жизни. Мужчина чувствует в ней опору и поддержку, а она готова посвятить себя ему целиком. Так происходит, пока он не уходит к другой. Каждый раз в таких случаях женщина-Козерог болезненно переживает измены и расставания.

Рыбы

Она не довольна, что муж пропивает ее деньги, а позже сама покупает для него алкоголь. Ходит в старой или чужой одежде и при этом покупает спутнику вещи в бутике. Женщина-Рыбы понимает абсурдность своего положения, но не слушает советов и не может исправиться.

Ранее 5-tv.ru писал, что ТОП-3 самых сложных и нетерпимых мужчин по знаку зодиака.

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ТОП-4 женщин по знаку зодиака, готовых терпеть мужчин-нахлебников

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