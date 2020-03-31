Скончался сценарист фильма «Покровские ворота» Леонид Зорин. Русскому советскому писателю, поэту, переводчику, драматургу и сценаристу было 95 лет. О смерти литератора сообщила его супруга.

Настоящая фамилия Леонида Зорина — Зальцман. Он начал писать в 1949 году и занимался творчеством до последних дней. Из-под пера Зорина вышли такие произведения, как «Покровские ворота», «Авансцена», «Сансара» и многие другие.

По его сценариям были сняты фильмы и сериалы «Покровские ворота», «Царская охота», «Тяжелый песок» и так далее. Также по произведениям Зорина во многих театрах России были поставлены спектакли, такие как «Варшавская мелодия», «Коронация», «Римская комедия».