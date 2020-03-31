В Швеции назвали победителя премии имени Астрид Линдгрен

Лауреатом литературной премии имени Астрид Линдгрен стала южнокорейская автор и иллюстратор Бэк Хина. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Из-за ситуации с коронавирусом не было традиционной церемонии вручения. Результаты были объявлены 30 марта в мемориальной квартире Линдгрен в Стокгольме. О своей победе Хина узнала по телефону.

«Мы приняли свое решение, и сейчас я его объявлю вам. В номинации ALMA 2020 побеждает корейская автор иллюстрационных книг Бэк Хина. Ее миниатюрные работы очень четкие, они — это дверь в изумительное», — сказала ведущая, объявляя итоги.

«С изысканным чувством материалов, внешности и жестов, кинематографические книги Бэк Хина представляют собой рассказы об одиночестве и солидарности. В ее запоминающихся миниатюрных мирах сходятся облачные хлебные и сорбетовые луны, животные, банные феи и люди. Ее работа — это дверь в чудесное: чувственное, головокружительное и острое», — говорится о работах писательницы на сайте премии.

Бэк Хина — автор более 13 детских книг, которые популярны в Азии. На сегодняшний день она является самым известным автором-художником в Южной Корее. Она обучалась дизайну в Сеуле и в США, а рисовать иллюстрации к книгам и сочинять собственные истории стала после рождения дочери.

Премия имени шведской писательницы Астрид Линдгрен, известной всему миру по историям о Пеппи Длинный Чулок и Карлсоне, вручается с 2002 года. Ее дают за вклад в детскую литературу.

Ранее 5-tv.ru писал, что альтернативную Нобелевскую премию по литературе присудили Мариз Конде.