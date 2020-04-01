Хирургическую операцию в очках дополненной реальности впервые провели в Ставрополе

Российские хирурги готовятся перейти на удаленку — в Ставрополе сейчас тестируют технологию дополненной реальности. Это позволит опытным специалистам руководить операциями из любой точки мира. А врачи на месте будут иметь перед глазами всю историю болезни пациента — любые данные можно будет уточнить прямо во время операции. Все, что требуется — надеть специальную гарнитуру.

Удивительное будущее российской медицины, которое уже наступило — в репортаже корреспондента Анны Калачевой.

Ранее 5-tv.ru сообщал о заявлении президента РФ Владимира Путина — в условиях распространения COVID-19 требуется дистанционный режим работы.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112