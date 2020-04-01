Хирургическую операцию в очках дополненной реальности впервые провели в Ставрополе
Технология, тестируемая врачами, позволяет экономить время, оперативно получать данные исследований и руководить операциями из любой точки мира.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Lisa Ducret; 5-tv.ru
Российские хирурги готовятся перейти на удаленку — в Ставрополе сейчас тестируют технологию дополненной реальности. Это позволит опытным специалистам руководить операциями из любой точки мира. А врачи на месте будут иметь перед глазами всю историю болезни пациента — любые данные можно будет уточнить прямо во время операции. Все, что требуется — надеть специальную гарнитуру.
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