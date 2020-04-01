Технология, тестируемая врачами, позволяет экономить время, оперативно получать данные исследований и руководить операциями из любой точки мира.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lisa Ducret; 5-tv.ru

Российские хирурги готовятся перейти на удаленку — в Ставрополе сейчас тестируют технологию дополненной реальности. Это позволит опытным специалистам руководить операциями из любой точки мира. А врачи на месте будут иметь перед глазами всю историю болезни пациента — любые данные можно будет уточнить прямо во время операции. Все, что требуется — надеть специальную гарнитуру.

Удивительное будущее российской медицины, которое уже наступило — в репортаже корреспондента Анны Калачевой.

Ранее 5-tv.ru сообщал о заявлении президента РФ Владимира Путина — в условиях распространения COVID-19 требуется дистанционный режим работы.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Читайте также

+4° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
ТОП-5 женщин по знаку зодиака, которые дорого обходятся мужчинам

Последние новости

22:39
Хирургическую операцию в очках дополненной реальности впервые провели в Ставрополе
22:25
«Я глубоко обеспокоен»: глава ВОЗ предрек миллион больных COVID-19 в ближайшие дни
22:17
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
21:57
Немецкий журналист обвинил СССР в «обмане» союзников при взятии Берлина
21:43
«Быстрее вернемся к обычной жизни»: глава Подмосковья объяснил важность самоизоляции
21:29
ВКонтакте запустила тематическую ленту #лучшедома без новостей про коронавирус

Сейчас читают

«Две принцессы!» — Оксана Федорова показала фанатам повзрослевшую дочь
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок