Немецкий журналист обвинил СССР в «обмане» союзников при взятии Берлина

Немецкое издание Die Welt опубликовало пространное эссе о «внезапном захвате германской столицы» весной 1945 года советскими солдатами, вместо американских. По мнению журналиста Свена Феликса Келерхоффа, Красной армии «без труда» удалось приблизиться к Берлину и нанести сокрушительный удар по Третьему рейху благодаря «дезинформации», которую Москва передавала Вашингтону и Лондону.

Автор статьи пишет, что в марте 1945 года главнокомандующий войсками западных союзников Дуайт Эйзенхауэр направил генералиссимусу Иосифу Сталину телеграмму, в которой сообщил, что их подразделения планируют осуществить прорыв на южном направлении с целью «предотвратить консолидацию немецкого сопротивления в «Альпийской крепости», в то время как Берлин в этом послании даже не упоминался.

Сталин в ответ написал, что германская столица «потеряла свое прежнее стратегическое значение и советское Верховное командование планирует направить туда только войска второй категории». Впрочем, Келерхофф не уточняет, что значит такая градация.

Тем не менее, пишет журналист, Сталин приказал стянуть «отлично вооруженные элитные войска» на битву за Берлин, о чем Эйзенхауэр и не догадывался.

«Самые боеспособные части США в Европе могли взять Берлин в клещи с двух направлений», но дезинформация из Москвы не позволила этого сделать союзникам, сетует Келерхофф.

«Ложные разведывательные сводки, страхи штабных офицеров перед мнимой опасностью и страсть прессы к раздуванию слухов сделали свое дело: Красная армия захватила Берлин, заложив тем самым основу для холодной войны», — резюмирует немецкий журналист.

В преддверии 75-летия годовщины Великой Победы ряд западных стран продолжает предпринимать попытки умалить заслуги Красной армии в освобождении Европы от фашизма и переписать историю. Например, руководство Польши потребовало от России компенсаций за Вторую Мировую войну.