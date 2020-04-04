«У нас похожие судьбы»: вдова Дмитрия Марьянова рассказала о новом избраннике

Вдова звезды фильма «Выше радуги» Ксения Бик нашла в себе силы снова влюбиться.

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Фото, видео: Facebook / Ксения Бик

Вдова Дмитрия Марьянова Ксения Бик в интервью Starhit.ru рассказала о новом избраннике. По словам 33-летней женщины, ей удалось справиться с многочисленными испытаниями и найти в себе силы снова влюбиться.

Возлюбленным Ксении Бик стал журналист, в 2019 году занявший пост главного редактора радио «Эхо Перми», Сергей Соболев.

«У нас похожие судьбы. Мы оба вдовцы, не приходится ничего друг другу объяснять. Большая заслуга в том, что мы вместе, принадлежит дочери Анфисе. Я долго была не готова к серьезным чувствам, переживала. А моя девочка сказала: „Ты заслуживаешь счастья!“», — призналась Ксения Бик.

Facebook / Ксения Бик

Издание отмечает, что отношения вдовы Дмитрия Марьянова и Сергея Соболева начались примерно полгода назад. Не так давно пара перестала скрывать роман от общественности, и приняла решение жить вместе.

«Мы вместе живем. Пока у меня — что важно. Склонности к разгульной жизни не имею, к сожалению. Я человек очень постоянный!» — сказала Ксения Бик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что очевидец в деталях описала последние часы жизни Дмитрия Марьянова.

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