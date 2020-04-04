Лейтон Мистер подкараулили на прогулке и сфотографировали ее заметно округлившийся живот.

Звезда сериала «Сплетница» станет мамой второй раз

Фото: www.globallookpress.com / Faye Sadou

Актриса Лейтон Мистер, известная по роли в сериале «Сплетница», похоже, скоро станет мамой во второй раз, пишет «7Дней». Накануне в сети появились снимки папарацци, на которых отчетливо виден округлившийся живот 33-летней Лейтон.

Снимок, на котором актриса идет с мужем Адамом Броди и маленькой дочкой Арло, был сделан во время прогулки. Сама звезда пока эту информацию никак не комментирует. Лейтон в отличие от некоторых звезд достаточно скрытна, и не делится фото и видео из своей личной жизни. Тем не менее, на кадрах видно, что пополнение в ее семье случится уже в ближайшие месяцы.

 
 
 
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Baby no. 2 is on the away. Leighton meester is pregnant again. #adambrody @itsmeleighton #leightonmeester

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Лейтон Мистер и Адам Броди поженились в 2014 году. Уже год спустя актриса родила дочку Арло. Пара скрытничает и не любит рассказывать о своей жизни, при этом в интервью Лейтон говорит, что очень гордится своей семьей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лейтон Мистер оказалась в центре скандала. В сети появились откровенные снимки артистки, на которых она запечатлена в провокационных позах.

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